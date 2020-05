Woede in Iran: vader onthoofdt 14-jarige dochter om affaire

De gruwelijke moord op een 14-jarig meisje door haar vader heeft tot woede geleid in Iran. Het slachtoffer was weggelopen naar haar 29-jarige vriend, waarna ze door haar vader werd onthoofd in haar slaap. De Iraanse regering zegt woensdag te willen werken aan wetgeving tegen vrouwengeweld.

De 14-jarige Romina Ashrafi liep volgens lokale media half mei weg van huis in het dorpje Talesh, zo’n 320 kilometer van de hoofdstad Teheran. Uiteindelijk vond de politie haar terug bij haar vriend. Het meisje zei dat ze voor haar leven vreesde en niet terug wilde naar huis. Autoriteiten concludeerden dat haar vader vergevingsgezind was en stuurde Ashrafi terug.

De vader zou het meisje in de nacht op 21 mei in haar slaap hebben onthoofd met een sikkel. Vervolgens zou hij met het bebloede wapen het huis verlaten hebben en zijn daad bekend hebben tegenover de politie.

Lagere straf voor eerwraak

De kwestie kwam woensdag op de voorpagina van meerdere Iraanse kranten. Inmiddels is een hashtag met Ashrafi’s naam trending in Iran en ruim 50.000 keer gedeeld. Iraniërs zien de moord als een gevolg van de patriarchale samenleving van Iran, waar eerwraak nog wijdverspreid is. In Iran krijgen familieleden die zich schuldig maken aan eerwraak of huiselijk geweld een lagere straf dan voor andere geweldsdelicten.

„Het is zonder twijfel onze plicht om de dader zwaar te straffen”, reageerde de Iraanse minister van Justitie Mahmoud Abbasi woensdag volgens het Iraanse staatspersbureau IRNA. „Maar deze kwestie is niet het einde van de weg. Het is het begin van een lange en verschrikkelijke weg om op te komen voor de Romina’s in de samenleving.” De Iraanse premier Hassan Rouhani heeft zijn medeleven betuigd en roept op tot het snel doorvoeren van nieuwe wetgeving.