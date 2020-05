Voormalig Oranje-aanvoerster Liesbeth Migchelsen (49) overleden

Oud-voetbalster Liesbeth Migchelsen is dinsdag op 49-jarige leeftijd overleden, zo meldt haar oude club AZ. Migchelsen, die als centrumverdediger speelde, werd driemaal landskampioen. Ze speelde in totaal 95 wedstrijden voor het Nederlands vrouwenelftal, waar zij ook aanvoerder was.

Migchelsen werd in 1971 in Harderwijk geboren en speelde onder meer voor VVOG, Puck Deventer, SV Saestum, het Duitse FFC Heike Rheine en AZ. Met de club uit Alkmaar werd ze in 2009 de eerste aanvoerder die in de nieuwe eredivisie voor vrouwen de kampioensschaal omhoog mocht houden. Daarvoor werd Migchelsen ook al eens Nederlands kampioen, dat was in 2000 met SV Saestum uit Zeist en 2008 eveneens met AZ. Ze beëindigt haar interlandcarrière in september 2008 na een blessure en een teleurstellende kwalificatiewedstrijd tegen Zwitserland.

Na haar loopbaan als speelster behaalde Migchelsen haar trainerslicentie en vervulde ze verschillende trainersrollen. In 2013 werd ‘Lizz’ Migchelsen aangesteld als trainer bij het Australische Canberra United, waarmee ze in haar eerste jaar landskampioen werd. In 2016 was ze assistent-coach van het Zuid-Afrikaanse vrouwenelftal, naast hoofdcoach Vera Pauw. Daarnaast was ze assistent-trainer bij het Chinese elftal onder de 20 jaar en werkte ze voor de KNVB.