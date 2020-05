Vier agenten in Minneapolis ontslagen na dood ongewapende zwarte man

Vier politieagenten uit de Amerikaanse stad Minneapolis zijn dinsdag ontslagen naar aanleiding van de arrestatie van een ongewapende zwarte man, die heeft geleid tot zijn dood. Dat heeft burgemeester Jacob Frey van verklaard, meldt AP.

De 46-jarige man, George Floyd, kwam maandagavond om nadat een van de agenten bij de arrestatie een knie op zijn nek had gezet, toen hij gehandboeid op de grond lag. De agent hield dat minutenlang vol, ondanks dat Floyd naar adem hapte en kreunend zei „ik kan niet ademen”. Een omstander legde het incident vast op video.

Het incident doet denken aan de zaak rond Eric Garner, een ongewapende zwarte man die in 2014 om het leven kwam in New York nadat hij in een wurggreep werd gehouden door de politie en smeekte om te worden losgelaten omdat hij geen adem kon krijgen. De arrestatie in Minneapolis wordt onderzocht door de FBI en autoriteiten van de staat Minnesota.

Burgemeester Frey, die het ontslag van de vier agenten aankondigde op Twitter, noemde de maatregel „het juiste besluit”. Hij bood zijn excuses aan aan de zwarte gemeenschap voor de manier waarop Floyd, een beveiliger bij een restaurant, door de agenten werd behandeld.

„Zwart zijn Amerika hoort geen veroordeling tot de dood te zijn”, aldus Frey. „Vijf minuten lang zagen we een witte agent zijn knie op de nek van een zwarte man duwen. Vijf minuten. Als je iemand om hulp hoort roepen, word je verondersteld te helpen. Deze agent heeft gefaald in de meest fundamentele, menselijke zin.”

Volgens de politie van Minneapolis voldeed de man aan het signalement van de verdachte bij een zaak van vervalsing bij een kruidenierswinkel, en verzette de man zich bij zijn arrestatie.