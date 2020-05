Trump kondigt onderzoek aan naar politieoptreden bij dood George Floyd

De Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter aangekondigd dat het ministerie van Justitie en de FBI een onderzoek zijn gestart naar de dood van George Floyd in Minneapolis. De ongewapende zwarte man overleed maandag nadat een agent bij zijn arrestatie langdurig zijn knie op zijn keel had gezet. De vier betrokken agenten zijn al ontslagen vanwege het incident.

Trump laat weten dat hij heeft verzocht het onderzoek „naar de uiterst verdrietige en tragische dood” snel te doen.

….I have asked for this investigation to be expedited and greatly appreciate all of the work done by local law enforcement. My heart goes out to George’s family and friends. Justice will be served!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020