Trump dreigt sociale media te reguleren of sluiten

De verhouding tussen Donald Trump en zijn geliefde Twitter is razendsnel bekoeld. De Amerikaanse president dreigde woensdag – per tweet – sociale media „krachtig te reguleren of te sluiten”. Volgens hem leggen zij „conservatieve stemmen” het zwijgen op.

De uitbarsting kwam een dag nadat Twitter twee van Trumps tweets had voorzien van een disclaimer. Het ging om berichten waarin Trump, bepaald niet voor het eerst, beweert dat stemmen-per-post per definitie leidt tot stembusfraude. Hij suggereert dat besluiten van verschillende staten om de verkiezingen per post te laten gaan zolang de Covid-19-epidemie nog niet onder controle is, „illegaal” zijn.

Twitter voorzag de tweets van Trump (meer dan 80 miljoen volgers) van een link naar ‘Lees de feiten’. Wie daarop klikt, komt in een document onder de kop ‘Trump doet onbewezen beweringen over hoe stemmen-per-post tot stembusfraude leidt’.

In tweets en mails aan zijn aanhangers verspreidt Trump als presidentskandidaat voortdurend beweringen over stembusfraude. Hij schrijft zonder nadere argumenten dat de Democraten de presidentsverkiezingen van 3 november zullen „stelen” en dat de verkiezingen nu al „doorgestoken kaart” zijn. Hij uitte dezelfde beschuldigingen in 2016, toen hij minder stemmen haalde dan de Democratische kandidaat Hillary Clinton en alleen won door het Amerikaanse getrapte systeem van het college van kiesmannen. Een onderzoekscommissie die hij direct na zijn aantreden instelde, werd na een jaar stilletjes opgeheven, zonder dat zij bewijzen van fraude had gevonden.

Verdachtmaking zonder bewijs

Deze week kreeg Trump veel kritiek wegens een andere verdachtmaking die hij al de hele maand zonder spoor van bewijs uit, namelijk dat tv-presentator Joe Scarborough in 2001 een vrouw zou hebben vermoord. De vrouw was zijn medewerker toen Scarborough nog een Republikeins afgevaardigde was. Het feit dat hij in Washington aan het werk was op de dag dat de vrouw in Florida stierf (aan een hartaanval), heeft Trump niet gehinderd presentator ‘Morning Joe’ verdacht te maken.

Dinsdag stuurde de weduwnaar van de vrouw in kwestie een brief aan de topman van Twitter met het verzoek de tweets over zijn vrouw te verwijderen. „De president van de Verenigde Staten neemt iets dat niet van hem is – de herinnering aan mijn overleden vrouw – en verdraait het omdat hij denkt er politieke munt uit te kunnen slaan.”

Tijdens een persconferentie werd Trump om een reactie gevraagd. „Ik denk dat de familie het heel belangrijk vindt dat deze zaak goed wordt uitgezocht”, zei hij. Volgens Twitter zijn de tweets over de dode vrouw geen overtreding van de huisregels. Topman Jack Dorsey suggereert in een antwoord wel dat zijn bedrijf werkt aan een aanpassing van de regels om dit soort tweets te kunnen verbieden.