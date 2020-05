Tramschutter Gökmen T. schuldig verklaard aan verkrachting

Gökmen T., de man die in maart vorig jaar vier mensen doodschoot in en bij een tram in Utrecht, is woensdag door de rechtbank in Utrecht schuldig verklaard aan de verkrachting van een vrouw in juli 2017. Omdat T. eerder dit jaar al voor de tramaanslag is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, krijgt hij voor de verkrachting geen verdere straf opgelegd. T. zelf ontkent de vrouw te hebben verkracht.

Volgens de rechtbank is bewezen dat T. het slachtoffer in haar woning heeft gedwongen seks met hem te hebben. Hij zou haar daarbij hebben bedreigd, in haar schouder hebben gebeten en over haar heen hebben geplast. T. zou hebben toegegeven dat het er ruw aan toe ging, de bewuste nacht in juli, maar dat dat geheel op verzoek van de vrouw was. Beiden waren woensdag niet in de rechtbank aanwezig. De twee kenden elkaar al langer.

Op 18 maart vorig jaar schoot T. in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht om zich heen. Drie mensen overleden ter plekke, een vierde slachtoffer bezweek later in het ziekenhuis. In maart dit jaar kreeg hij voor de moorden, poging tot moord en bedreigingen met terroristisch oogmerk een levenslange celstraf opgelegd. T. ging daar niet tegen in hoger beroep.