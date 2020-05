Pompeo: Hongkong niet meer autonoom van China

De regering-Trump beschouwt Hongkong voortaan niet meer als een autonoom gebied binnen China. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft woensdag het Congres hierover ingelicht. De beslissing kan grote gevolgen hebben voor de status van Hongkong als handelshub.

China staat op het punt om nieuwe wetgeving door te voeren waarmee Beijing meer macht krijgt over de regio en het onder meer strafbaar wordt om onafhankelijkheid voor Hongkong na te streven. Dat heeft de afgelopen dagen opnieuw geleid tot grootschalige protesten. Daarbij werden woensdag zeker 300 mensen opgepakt in Hongkong.

Hongkong kreeg tot nu toe een speciale behandeling van de VS op het gebied van handel, een overblijfsel van het Britse bewind tot 1997. Volgens Pompeo is het „gezien de situatie ter plaatse” duidelijk dat Hongkong geen mate van autonomie meer geniet binnen China. Daarbij was de Amerikaanse minister kritisch op het optreden van Beijing in de regio, waar volgens hem „de autonomie en vrijheden van Hongkong fundamenteel worden ondermijnd”.

Lees ook: Dag vol nieuwe protesten in Hong Kong

Strijd tussen VS en China

Het is niet meteen duidelijk wat voor gevolgen het Amerikaanse besluit zal hebben. Volgens CNN kan president Trump – die de afgelopen maanden al in een woordenstrijd is verwikkeld met Beijing over de uitbraak van het coronavirus – nu kijken welke stappen hij verder wil nemen tegen China. Mogelijk zullen de VS bepaalde gunstige exporttarieven voor Hongkong opschorten.

Sinds het vertrek van de Britten geldt in China het beleid van ‘één land, twee systemen’. Daarbij was de afspraak dat Hongkong in tegenstelling tot de rest van China een beperkte mate van democratie en andere vrijheden kon behouden.