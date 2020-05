Parra parlementsvoorzitter Venezuela, niet Guaidó

Het hooggerechtshof in Venezuela heeft niet oppositieleider Juan Guaidó, maar Luis Parra erkend als parlementsvoorzitter. Dat meldt persbureau AFP woensdag. Guaidó had zichzelf eerder dit jaar uitgeroepen tot voorzitter van het parlement. Parra, lid van de socialistische regeringspartij PSUV van president Nicolás Maduro, was toen al tot voorzitter benoemd.

De benoeming van Parra vond begin januari plaats tijdens een zitting waarbij alleen leden van de partij van Maduro aanwezig waren. Guaidó en zijn partijgenoten werd op dat moment de toegang tot het parlementsgebouw ontzegd. Twee dagen later kwamen zij toch binnen en legde de oppositieleider alsnog de eed af. Guaidó was vóór Parra ook parlementsvoorzitter geweest.

Venezuela gaat al lange tijd gebukt onder het regime van president Maduro, die het land in een economische crisis heeft gestort. Begin 2019 riep Guaidó zichzelf uit tot interim-president van het Zuid-Amerikaanse land, ondanks dat Maduro de presidentsverkiezingen van 2018 had gewonnen. Volgens Guaidó zou sprake zijn geweest van fraude. Tientallen landen - waaronder Nederland - erkennen Guaidó als leider van Venezuela. Desondanks blijft president Maduro tot nog toe aan de macht. Het parlement heeft hij alle bevoegdheden ontnomen.