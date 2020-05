Onderzoek naar overlevingskans oudere coronapatiënt

Geriaters in vijftien ziekenhuizen gaan onderzoeken hoe het is afgelopen met alle coronapatiënten van boven de 70 jaar die werden opgenomen in het ziekenhuis. Ook willen ze bekijken of de inschatting van hun overlevingskansen klopte.

Sinds de epidemie krijgen oudere coronapatiënten bij hun opname vragen over hun conditie. Op grond van de antwoorden ontvangen ze een zogeheten frailty-score, een internationale maat voor de vraag of iemand nog goed kan lopen, voor zichzelf koken of zorgen, of juist niet. Als artsen de oudere té kwetsbaar vinden, raden ze een ziekenhuisopname af, en al helemaal een opname op de intensive care. Die opnames zouden voor ouderen te zwaar zijn. Een intensivecarebehandeling is ook voor fitte patiënten al heel zwaar.

De geriaters willen nu uitzoeken of de frailty-score een goeie voorspeller is van je overlevingskansen bij Covid-19, vertelt internist-ouderengeneeskunde Simon Mooijaart van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), een van de onderzoekers van de studie: „Of de patiënten met een hoge frailty-score de ziekte tóch hebben overleefd.” En hoe dan: in het ziekenhuis, aan de zuurstof? En andersom: of oudere patiënten die niet heel kwetsbaar leken, misschien toch zijn overleden.

Kleine studie

Uit een recente studie in (slechts) één Londens ziekenhuis bleek dat de frailty-score van oudere patiënten níet voorspellend bleek te zijn voor hun overlevingskans bij Covid-19. Mooijaart: „Een heel kleine studie, maar wel interessant. Wij willen het onderzoeken onder een paar duizend oudere Corona-patiënten”, zegt Mooijaart.

Lees ook een interview met hoogleraar Marcel Olde Rikkert: ‘Tachtigers blinde vlek bij aanpak coronavirus’

Veel 75-plussers kregen al vóórdat ze ziek waren tijdens de corona-epidemie een telefoontje van de huisarts met de vraag of ze eventueel, in geval ze ziek zouden worden door corona, naar het ziekenhuis zouden wíllen. Dat is een persoonlijke afweging die los staat van het medische oordeel of de patiënt nog overlevingskans heeft in het ziekenhuis.

Maar de huisartsen gebruikten bij de beslissing om een oudere coronapatiënt wel of niet naar het ziekenhuis te sturen ook een ziekenhuisopnametabel dat is gebaseerd op frailty. In die leidraad worden vier groepen genoemd. Fitte mensen die geheel zelfstandig leven en in theorie een zware ziekenhuisopname aankunnen. Twijfelgevallen, mensen die al hulp nodig hebben bij boodschappen doen en koken en die niet ver kunnen lopen, maar zich nog wel zelf wassen en kleden. Bij hen moet de huisarts individueel afwegen of ze een zware ziekenhuisopname aankunnen. Te kwetsbare mensen die ook hulp nodig hebben bij aankleden en wassen. En helemaal te kwetsbare mensen met een levensverwachting van zes maanden of korter.

De indeling is niet helemaal afhankelijk van leeftijd: de ene 75-plusser is fitter dan de andere zestiger. Maar gemiddeld genomen zijn ouderen fragieler dan jongeren.