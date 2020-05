Nu al meer meldingen WhatsApp-fraude dan in heel 2019

De Fraudehelpdesk had op 1 mei al meer meldingen over WhatsApp-fraude binnengekregen dan in heel 2019. Kreeg het platform in 2019 nog 2.663 meldingen van oplichting via de mobiele applicatie, aan het begin van de huidige maand lag dit aantal al boven de 3.500. Slachtoffers liepen door de oplichting ruim 1,2 miljoen euro aan schade op.

Bij WhatsApp-fraude worden mensen benaderd door iemand die zich voordoet als een bekende. Die gebruikt een ander telefoonnummer, maar heeft wel dezelfde profielfoto- en naam. Diegene vraagt dan veelal om hulp voor een betaling die dringend moet worden gedaan. Mede door de tijdsdruk controleren mensen niet of het echt om de persoon in kwestie gaat en wordt het geld overgemaakt.

In hoeverre de verspreiding van het coronavirus fraude en oplichting heeft gestimuleerd, is volgens een woordvoerder van de Fraudehelpdesk moeilijk te bepalen. Oplichting via WhatsApp zou minder snel kunnen worden achterhaald, omdat communicatie via de mobiele applicatie nu gebruikelijker is. Daardoor zouden mensen minder argwanend kunnen zijn als zij door een bekende geappt worden met een vraag. Ook zijn er nu meer mensen die (noodgedwongen) online actief zijn.

Naast de meldingen over WhatsApp-fraude kreeg de Fraudehelpdesk in april ook 32.000 e-mails doorgestuurd voor een valse-e-mailcheck. Een maand eerder waren dat er nog 12.000. Oplichters doen zich via de mail voor als een energiemaatschappij of telefoniebedrijf en sturen een (valse) rekening. Andere fraudeurs sturen mensen een afpersmail over een zogenaamd bezoek aan een pornowebsite.