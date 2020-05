NRC-redacteur Petra de Koning wint Anne Vondelingprijs

NRC-redacteur Petra de Koning heeft woensdag de Anne Vondelingprijs toegekend gekregen voor haar werk voor NRC Handelsblad. De jury prijst De Koning in haar rapport onder meer voor het „consistent hoge niveau van haar artikelen, reportages en interviews”. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een journalist die de Nederlandse politiek inzichtelijk weet te maken.

De jury schrijft verder over De Koning: „Ze combineert inzicht in het politieke proces aan vasthoudendheid, kennis van zaken aan originaliteit, scherpte aan onafhankelijkheid. Haar stukken zijn gezaghebbend, kritisch en informatief, ze bieden een trefzekere blik op de binnenkamers van de Haagse politiek.”

Een aantal publicaties worden door de vakjury geroemd, waaronder een vorig jaar verschenen interview met voormalig Forum voor Democratie-voorman Henk Otten, dat De Koning schreef met NRC-redacteur Philip de Witt Wijnen. Ook is er een vermelding voor een reportage over premier Mark Rutte, in de week dat de Provinciale Staten-verkiezingen werden gehouden en in Utrecht een aanslag plaatsvond. De jury licht tot slot een longread over voormalig Defensieminister Jeanine Hennis uit.

De Koning (1966) is sinds 1998 verbonden aan NRC Handelsblad. Eerder werkte zij onder meer als algemeen verslaggever en correspondent in Brussel, en sinds enkele tijd is De Koning verbonden aan de politieke redactie in Den Haag. Ze schreef bovendien met Cees Banning een boek over het Joegoslavië-tribunaal, Balkan aan de Noordzee.