Martijn Gribnau nieuwe topman bij de Volksbank

Martijn Gribnau wordt per 15 augustus de nieuwe directievoorzitter van de Volksbank, als opvolger van Maurice Oostendorp. Hij treedt per 17 juni al toe tot de directie van de organisatie achter het moederbedrijf van de banken SNS, ASN, Regiobank en hypotheekverstrekker BLG. De 55-jarige Gribnau komt over van de Amerikaanse financiële dienstverlener Genworth Financial, daarvoor was hij werkzaam voor onder meer ING.

De Volksbank ontstond in 2013 na de nationalisatie van SNS Reaal. In november 2019 maakte minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) bekend dat de bank-verzekeraar nog zeker een jaar in handen van de Nederlandse staat zou blijven. Onderzocht wordt nog wat de beste manier is voor privatisering: onderbrengen bij investeerders, een beursgang, omvorming tot een coöperatie of een overname.

Gribnau moet de Volksbank klaarmaken voor privatisering. „Eind van dit jaar wordt de nieuwe strategie 2021-2025 vastgesteld”, zegt Jan van Rutte, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank, in een persverklaring. „Het is nu dan ook een natuurlijk moment om Martijn te benoemen.”

Gribnau laat weten uit te zien naar zijn nieuwe baan bij „een stabiele, innovatieve en duurzame bank”. Wat de 64-jarige Oostendorp, sinds 2016 topman bij de Volksbank, gaat doen na zijn afscheid in augustus, is niet bekend.

Lees ook dit interview met Maurice Oostendorp uit november 2019: ’Volksbank moet waardevoller zijn dan een Google of Apple’