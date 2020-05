‘Ik ben zo blij dat ik dit mag doen’ - pfff

Een Amsterdamse boekhandel gaat voor altijd dicht. Hij is legendarisch, maar de klandizie was tanend en een winkel is geen hobby. De vrouw achter de toonbank doet er niet larmoyant over. Ze kijkt naar de boeken die ik afreken, korte verhalen van A. S. Byatt en Hag-seed van Margaret Atwood, en houdt een ander boek omhoog: „Kent u dit?” Nee, dat niet, maar ik wil niet nóg een boek kopen. Ik vraag niet verder en reken af (ja, stil maar, alles met inachtneming van de RIVM-maatregelen).

Thuis vind ik geen twee maar drie boeken in het pakje. Het boek dat ze omhoog hield, zit erbij: Mijn afspraak met Satan van Stacey Richter, volgens de achterflap een schrijfster uit Tucson, Arizona (prairie, stoffige stadjes, cactussen met armen). Ik lees het en stuiter van genoegen bij haar koortsachtige verhalen over vuilbekkende vrouwen met plaknagels. De boekverkoopster zocht een goed tehuis voor dit boek, en ze vergiste zich niet. Stacey Richter is helemaal iets voor mij.

Ik kreeg haar cadeau en verrassingen zijn fijn. Maar ik geneer me ook. Ik had dat boek gewoon moeten kopen.

Het zal door deze ervaring zijn dat ik me stoor aan een artikel over twee acteurs van de theatergroep Mooi weer & zo. Hun voorstelling is afgeblazen, maar er waren al flink wat kaarten verkocht. Zoals overal kun je dan je geld terugkrijgen. Of je kunt het laten zitten en het gezelschap steunen – wat wel zo geschikt is als je het kunt missen, 25 euro per plaats in dit geval. Maar Mooi weer & zo biedt nóg een mogelijkheid: bij de mensen die een kaartje kochten, komen de acteurs het stuk desgewenst aan huis spelen. En die mensen mogen dan zelf bepalen hoeveel ze daarvoor betalen.

Hemel, wat een onderdanigheid. Ze werken daar met een topactrice, dat zij door de pandemie niet kan spelen, is verschrikkelijk. Theater is haar leven, maar dat is geen reden voor een ‘ik ben zo blij dat ik dit mag doen’-mentaliteit.

Ben ik zuur? Het is toch leuk? Vind ik niet. Theater hoeft zich niet klein te maken. Het doet ter zake en velen willen ernaartoe, voor geld. Toen werd aangekondigd dat Hans Kesting een monoloog zou spelen, was er zo’n run op de kaarten dat binnen vijf minuten de site plat lag.

Een vriend van mij is jarig, hij wordt op de stoep toegezongen door vier bekende professionals. Het is een prachtig geschenk, maar hij appt: „Is het niet dieptriest dat deze getalenteerde mensen blij moeten zijn met een engagement van vijf minuten als straatzangers?” Hij is niet ondankbaar, ik snap hem. Mijn grootvader was straatmuzikant in de crisisjaren 30. Daar geneerde hij zich niet voor. Maar zodra het kon, werd hij weer fluitist in een orkest. En speelde als een dolle.

