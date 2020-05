Hoekstra haalt bakzeil bij bonus Air France-KLM

Ben Smith, de topman van Air France-KLM, ontvangt een bonus van bijna 770.000 euro over 2019. Dat is dinsdagmiddag besloten op de aandeelhoudersvergadering van Air France-KLM. Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) stemde als aandeelhouder namens de Nederlandse staat tegen de bonus. Het voorstel werd aangenomen met 81 procent van de stemmen.

De bonus voor Smith is omstreden omdat Air France-KLM een beroep doet op overheidssteun. Door de weggevallen inkomsten verkeert de luchtvaartsector in financiële nood. Air France wordt met leningen en garanties ter waarde van 7 miljard gesteund door de Franse regering. Het ministerie van Financiën is met KLM en banken in gesprek over leningen en garanties voor een bedrag van 2 tot 4 miljard euro.

In een korte verklaring bevestigt Hoekstra dat hij tegen de bonus heeft gestemd. Hoekstra: „We zitten in een crisis en er is veel belastinggeld nodig om bedrijven en werknemers door deze crisis te loodsen. Dit is daarom niet de tijd voor bonussen voor bestuurders van bedrijven die we moeten steunen.” Nederland verwierf begin 2019 14 procent van de aandelen Air France-KLM, bijna evenveel als de Franse staat, om meer zeggenschap te krijgen in het bestuur en de belangen van KLM en Schiphol te beschermen. Naast de twee landen zijn partnermaatschappijen Delta Airlines en China Eastern Airlines, elk met 8,8 procent, grote aandeelhouders.

NRC onthulde op 22 april dat het bonusvoorstel voor Smith was gekoppeld aan de hoeveelheid overheidssteun die hij binnen wist te halen. Een dag later maakte Smith bekend dat hij afziet van zijn bonus over 2020. Eerder leverde hij een kwart van zijn vaste salaris in. Zijn variabele beloning over 2019 en langetermijnbonus stonden echter nog wel op de agenda van de aandeelhoudersvergadering.

Langetermijnbonus

Het salaris van de Canadees Smith bestaat uit drie componenten. Naast zijn vaste salaris van 9 ton ontvangt hij een variabele beloning en een langetermijnbonus op basis van zijn prestaties. Die bonus wordt deels uitbetaald in aandelen en kan oplopen tot 2 miljoen euro per jaar. Ook het voorstel voor de langetermijnbonus is aangenomen, ondanks de tegenstem van aandeelhouder Nederland.

In de board of directors van Air France-KLM, die fungeert als raad van commissarissen, is Jaap de Hoop Scheffer opgevolgd door Dirk Jan van den Berg. Van den Berg was eerder topambtenaar bij de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en is onlangs begonnen als voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. De samenstelling van het hoogste orgaan van het bedrijf is een gevoelig punt tussen Frankrijk en Nederland. Van de negentien leden zijn er elf Frans en vijf Nederlands.

Herstelplan

Vanwege de coronacrisis vond de vergadering plaats zonder aandeelhouders op het hoofdkantoor van Air France in Parijs. Alleen de vijfkoppige top van het bedrijf, onder wie KLM-bestuursvoorzitter Pieter Elbers, was aanwezig. In antwoord op vooraf ingediende vragen zei Elbers dat KLM nu 25 à 30 procent van het netwerk bedient. KLM is volgens hem „klaar om weer te beginnen”.

Air France-KLM komt in de zomer met een herstructureringsplan om te herstellen van de coronacrisis, kondigde Smith aan. KLM begint op 1 juni met een vrijwillige vertrekregeling voor werknemers. Bij Air France is Angus Clarke, een vertrouweling van Smith, in de directie benoemd die de omzet moet zien te verhogen. Zowel Elbers als Air France-topvrouw Anne Rigail zei dat ze versneld willen doorgaan met verduurzaming. Elbers: „Het blijft een integraal onderdeel van onze strategie.”