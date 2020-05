‘Goed gedaan, whore!’

Dat Nederlandse les geven aan buitenlanders een vrolijke bedoening kan zijn, bewijst Bart de Pau op zijn YouTube-kanaal LearnDutch. Met regelmaat plaatst hij daar korte filmpjes waarin hij studenten interviewt over Nederlandse woorden en gebruiken. Onlangs maakte hij een filmpje getiteld „Deze Nederlandse woorden klinken VIES in andere talen.”

Ooit woonde een neef van mij in Den Haag boven een Chinees restaurant dat Man Kok heet. Hij is getrouwd met een Engelstalige vrouw. Onder de Engelstalige bezoekers zorgde die naam altijd voor hilariteit. Dat Kok hetzelfde klinkt als cock had ik dus wel paraat, maar waarom het voor een Vietnamees grappig is om zijn klas hardop de woorden koe en moe te horen oefenen, wist ik niet. In het filmpje van Bart de Pau legt de Vietnamese student Sang het uit met een verlegen glimlach. Moe betekent in zijn moedertaal ‘vagina’, koe ‘penis’.

Voor Alessandro uit Italië is provocatie een woord om van in de lach te schieten, want voor een Italiaan klinkt dat als „I try dicks” – hij legt het uit in het Engels.

De woorden koe en koeien werken bij meer studenten op de lachspieren. Jackciana uit Brazilië wil niet meer kwijt dan dat cu in het Portugees „iets heel anders” betekent (namelijk ‘kont, reet’). En de koeien doet een Fransman denken aan des couilles, wat ‘de kloten’ betekent.

Het aardige van die video’s is dat je er zoveel hartverwarmende vrolijkheid op ziet. Hier zitten allemaal studenten, jong en oud, die hun best doen om Nederlands te leren. Ze lachen om elkaar maar schieten elkaar ook te hulp, bijvoorbeeld om de uitspraak van een Nederlands woord te verbeteren.

Bovendien leer je op deze manier enkele woorden in vreemde talen. Omdat Benoit in alstublieft het Franse tu bifle hoort, weet ik nu dat dit in argot ‘jij swaffelt’ betekent. Voor Lina uit Japan is Scheveningen een rare plaatsnaam, want die klinkt als het Japanse sukebeningen en dat is ‘een door seks geobsedeerd iemand; player’.

Ook de commentaren onder de video’s zijn de moeite waard. „I was very uncomfortable with kunt for a long time as it is close to about the worst swear word in English. I would not practice phrases with kunt around my elderly Mum”, schrijft iemand. En: „You Guys missed the most obvious: a single bed in Dutch is a ledikant… try that in English!”

Zelf moest ik erg lachen om het verhaal van een studente – in een oudere video – die in haar beste Nederlands aan vrienden vertelde dat ze in een huurhuis woont. Maar omdat zij huur uitsprak met een oe-klank, leverde dat gelach en verbaasde blikken op.

Dit brengt ons bij het woord hoor, dat voor Engelstaligen klinkt als whore. Lastig als je bedenkt dat hoor bij ons een stopwoord is. „Oké hoor”, „fijn hoor”, „goed gedaan, hoor”, „ja hoor”, „nee hoor” – er komt geen eind aan. Voor ons betekent hoor niks, maar een Engelstalige docent (die ook moest lachen om hoorcolleges) vertelt dat hij zijn Nederlandse zinnen liever laat eindigen op echt of toch.

Tot slot: ook ons vaak blijkt de lachlust te wekken, zo’n beetje bij iedereen die Engels spreekt. Mooi hoor, dat onze woordenschat tot zoveel vrolijkheid kan leiden.

schrijft elke week over taal. Twitter: @ewoudsanders