Europees mensensmokkelnetwerk opgerold in Brussel en Parijs

26 verdachten die deel uit zouden maken van een Europees netwerk dat mensen smokkelde vanuit Azië naar Europa zijn dinsdag opgepakt. De groep werd aangehouden in Frankrijk en België en kwam op de radar na onderzoek naar de 39 Vietnamezen die dood werden aangetroffen in een koelwagen in Engeland vorig jaar. Dat heeft Europol woensdag bekendgemaakt.

In de regio Brussel deed de politie op zestien plekken huiszoekingen en werden dertien mensen opgepakt. Ook werden vijf migranten aangetroffen. Tegelijkertijd deed de Franse politie invallen in de regio Parijs, waar nog eens dertien personen werden opgepakt. Bij de invallen werden in totaal 21 migranten aangetroffen.

De groep zou migranten overwegend uit Vietnam via België en Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk smokkelen. Dagelijks zou het gaan om „enkele tientallen” migranten uit Azië. „De criminele activiteiten waren extra gevaarlijk vanwege de levensbedreigende omstandigheden van transport”, schrijft Europol. Volgens Eurojust, het Europese justitiële samenwerkingsorgaan in Den Haag, hangt de verdachten één tot vijftien jaar celstraf boven het hoofd en een boete van 1.000 tot 150.000 euro.

Zuurstofgebrek

In het Verenigd Koninkrijk zijn al vijf verdachten voor de rechter verschenen voor hun betrokkenheid bij de dood van de 39 Vietnamese migranten op 23 oktober. De slachtoffers werden vanuit de Belgische havenstad Zeebrugge in een koelwagen naar het Engelse Grays, in het graafschap Essex, gesmokkeld. Onderweg overleden zij door zuurstofgebrek.

Een 25-jarige vrachtwagenchauffeur uit Noord-Ierland heeft tijdens het proces al schuld bekend aan doodslag. Een tweede Noord-Ierse hoofdverdachte die vermoedelijk de organisator is geweest van het drama, werd in april opgepakt.

