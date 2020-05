Zieke Russische ex-gouverneur in opstand tegen Poetin om ontslag

Hij is de eerste gouverneur die zijn ontslag door president Poetin aanvecht. Maar het is maar de vraag of Michaïl Ignatjev de uitkomst van de procedure voor het Russische Hooggerechtshof gaat meemaken: volgens de Russische krant Kommersant is het voormalige hoofd van de deelrepubliek Tsjoevasjië met tweezijdige longonsteking (waarschijnlik veroorzaakt door het coronavirus) opgenomen in een ziekenhuis in Sint-Petersburg. Zijn toestand zou ernstig zijn.

Ignatjev slaagde er afgelopen januari in om binnen enkele dagen twee grote schandalen te veroorzaken. Eerst zei de gouverneur tijdens een optreden dat journalisten en bloggers „die de hele dag kritiek hebben” moesten worden „omgelegd” – een penoze-woord dat herinneringen opriep aan de maffia van de jaren negentig.

Drie dagen later, tijdens een ceremonie waarbij de gouverneur nieuwe bluswagens overdroeg aan de lokale brandweer, hield de boomlange Ignatjev de autosleutels zo hoog boven het hoofd van de brandweercommandant, dat die moest springen om ze te pakken. Een geintje, zei de gouverneur later: de commandant en hij waren goede vrienden. De arrogantie van de macht, zo dachten boze burgers in heel Rusland.

Uit de partij gezet

De schandalen kwamen Ignatjev duur te staan. In de afgelopen jaren is de populariteit van regeringspartij Verenigd Rusland steeds verder afgebladderd. Bij lokale verkiezingen in september verloor Poetins partij veel terrein. Op 28 januari zette Verenigd Rusland Ignatjev uit de partij. De volgende dag werd de gouverneur wegens „verlies van vertrouwen” ontslagen door president Poetin.

Het was een teken aan de buitenwacht: normaal gesproken vertrekken gouverneurs ‘vrijwillig’, waarbij ze meestal ‘persoonlijke redenen’ opvoeren voor hun ontslag. De enige gouverneur die eerder vanwege een gebrek aan vertrouwen werd ontslagen, was de machtige Russische burgemeester Joeri Loezjkov, die in 2010 door toenmalig president Medvedev de laan werd uitgestuurd.

Russische staatsrechtsgeleerden geven Ignatjevs zaak weinig kans: de Russische grondwet geeft de president de mogelijkheid om lokale bestuurders te ontslaan zonder nadere onderbouwing. En zelf heeft Ignatjev nu wel iets anders aan het hoofd. Volgens Kommersant zijn beide longen van de voormalige gouverneur ernstig aangetast. Ignatjev zou zijn aangesloten op een hart- longmachine.