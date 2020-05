De koffiebeursgang levert minder op dan verwacht, maar genoeg om door te gaan

Vanaf woensdag 3 juni wordt er weer in koffie gehandeld op de Amsterdamse beurs. Dat is de dag waarop JDE Peet’s, het concern waarvan ook het Nederlandse merk Douwe Egberts deel uitmaakt, een beursnotering krijgt.

JDE Peet’s is de eerste grote Europese beursgang sinds de coronacrisis begonnen is. Het aantal nieuwe beursgangen in Europa en Azië bevindt zich vanwege die crisis op een dieptepunt, volgens onderzoeksbureau Dealogic.

Ook de notering van JDE Peet’s werd uitgesteld omdat de beurzen instortten en daarna te beweeglijk bleven. Op dit moment lijkt de ergste schrik verdwenen – beleggers negeren de sombere macro-economische vooruitzichten.

JDE Peet’s (laatste jaaromzet 6,9 miljard euro, nettowinst 585 miljoen euro) is na levensmiddelenconcern Nestlé de grootste koffieproducent ter wereld. Het bedrijf verkoopt meer dan vijftig koffie- en theemerken, in 2019 goed voor 130 miljard kopjes koffie en thee per jaar.

De eigenaren van het bedrijf rekenen op een openingskoers tussen de 30 en de 32,25 euro. Daarmee komt de marktwaarde op 14,9 tot 16 miljard euro uit, volgens het prospectus dat het bedrijf dinsdag publiceerde. Lager dan de 20 miljard euro die aanvankelijk verwacht was, maar voldoende om de beursgang door te laten gaan.

Koffie al eeuwen crisisbestendig

JDE Peet’s heeft verschillende eigenaren, waarvan de Duitse investeringsmaatschappij JAB de grootste is met een belang van ruim 40 procent. De tweede aandeelhouder is het Amerikaanse voedingsconcern Mondelez. Het bedrijf is ontstaan uit een reeks fusies. Het Duitse koffiebedrijf Jacobs (de ‘J’) – onderdeel van Mondelez – ging in 2014 samen met Douwe Egberts (‘DE’), en daar werd vorig jaar de Amerikaanse koffieketen Peet’s aan toegevoegd. Dat bedrijf werd in 1966 opgericht door de Nederlands-Amerikaanse ondernemer Alfred Peet.

Door lockdowns wordt in horeca en op kantoren wereldwijd veel minder koffie en thee gedronken. Maar thuis drinken consumenten des te meer. Koffie is al eeuwenlang een crisisbestendig product, benadrukte Peter Harf, voorzitter van JAB, in een interview met de Duitse zakenkrant Handelsblatt. „Mensen die vanwege corona thuis zitten, vervelen zich en drinken koffie. We verwachten recordresultaten en een hogere omzet.” Het prospectus geeft Harf vooralsnog gelijk: de omzet van JDE Peet’s in het eerste kwartaal in 2020 steeg met 3,1 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, tot 1,7 miljard euro. Ook het Zwitserse Nestlé, bekend van merken als Starbucks, Nespresso en Nescafé, meldde over het eerste kwartaal van 2020 ‘goed momentum’ voor koffie.

Terug naar de beurs

Het is voor Douwe Egberts de tweede keer dat het een notering krijgt aan het Beursplein. In 2012 ging het naar de beurs, om er in 2013 alweer vanaf gehaald te worden.

JAB en Mondelez verkopen een deel van hun belang voor ruim anderhalf miljard euro en geven voor 700 miljoen aan stukken uit om schulden af te betalen. Belegger George Soros en beleggingsfonds Fidelity schreven zich in voor respectievelijk 100 en 371 miljoen euro aan aandelen. JAB, dat bestierd wordt door de Duitse miljardairsfamilie Reimann, koopt ook weer aandelen in om zijn belang niet te veel te laten verwateren.