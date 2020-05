ANP meldt ook dat het nieuwe steunpakket, waar minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken (D66) een akkoord over zou hebben bereikt met werkgevers en vakbonden, een maand langer loopt. Het loopt af op 1 oktober en niet op 1 september. Deze donderdag debatteert de Tweede Kamer over de nieuwe steunmaatregelen voor het bedrijfsleven.

In het huidige pakket dat loopt tot 1 juni geldt een ontslagboete van 50 procent van de totale loonsubsidie die een bedrijf ontvangt, maar die zou in de nieuwe regeling verdwijnen. Het kabinet is bang dat bedrijven helemaal omvallen als ze geen mensen mogen ontslaan en dat kost dan alleen maar meer banen. Daarom kon de ontslagboete niet worden gehandhaafd. Maar premier Rutte zei eerder deze week al dat het kabinetsplan voor het nieuwe steunpakket „niet in beton gegoten” was.

Vooral horecabedrijven doen beroep op schaderegeling corona

De horecasector heeft in ruime mate aanspraak gemaakt op de zogeheten TOGS-regeling, een tegemoetkoming voor gederfde omzet tijdens de coronacrisis. Zestig procent van de horecabedrijven, voornamelijk café en restaurants, kreeg op 15 mei een uitkering toegekend. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van voorlopige cijfers.

Van alle midden- en kleinbedrijven (mkb) in de bedrijfstakken die in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling had deze maand 26 procent een aanvraag ingediend en goedkeuring gekregen. De eenmalige Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 bedraagt € 4.000 en is bedoeld voor bedrijven met minder dan 250 werknemers. De regeling werd opengesteld op 27 maart.

De betreffende bedrijven, veelal met twee tot tien werknemers, boden eind 2019 werk aan in totaal 752.000 mensen. Dat is 18 procent van alle banen in het mkb.