Biden: Trump is 'dwaas' om houding tegen mondkapjes

Joe Biden, de Democratische kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, heeft dinsdag felle kritiek geuit op president Donald Trump omdat hij weigert een mondkapje te dragen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Trump is volgens Biden „een dwaas” wegens zijn afkeurende houding ten aanzien van gezichtsbedekking.

Oud-vicepresident Joe Biden maandag tijdens een plechtigheid ter gelegenheid van Memorial Day in Delaware. Foto Olivier Douliery / AFP

Biden droeg maandag bij een plechtigheid in de staat Delaware ter gelegenheid van Memorial Day, zijn eerste openbare evenement in ruim twee maanden, een zwart gezichtsmasker. Ook zijn vrouw Jill droeg een mondkapje. Trump retweette later een tweet van een politieke commentator die Biden op de hak leek te nemen - al zei de president later dat hij dat niet kritisch bedoelde.

Volgens Biden is Trump „een absolute dwaas door zo te praten”, zei de oud-vicepresident tijdens een interview met CNN. „Hij zou het goede voorbeeld moeten geven.” Biden verwierp de weigering van Trump om een mondkapje te dragen als „macho-gedoe”, en voegde toe: „het kost mensenlevens.”

De Amerikaanse overheid adviseert mensen om gezichtsbedekking te dragen als andere beschermende maatregelen, zoals het houden van minstens anderhalve meter, niet mogelijk zijn. Trump heeft dat echter nog geen enkele keer gedaan - en onder zijn aanhangers is weigering om een mondkapje te dragen een uiting geworden van politiek verzet tegen de lockdowns in veel staten.