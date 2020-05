Bekende Marokkaanse acteur opgepakt om belediging islam

Beeld uit het omstreden filmpje van Boubker.

De bekende Marokkaanse acteur Rafik Boubker is dinsdagavond in Casablanca gearresteerd omdat hij zich in een video beledigend zou hebben uitgelaten over de islam. Dat schrijft persbureau AFP woensdag. De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar de 47-jarige Boubker, die de uitspraken in beschonken toestand zou hebben gedaan.

Of hij zich echt schuldig heeft gemaakt aan belediging van de religie, moet verder uit het onderzoek blijken. Op de aanklacht staat een maximale celstraf van twee jaar. In de bewuste video, die hij op Instagram plaatste, klaagt Boubker over de lockdownregels in het land. Hij zegt daarin naar de moskee te zijn uitgeweken, omdat alle bars in het land momenteel gesloten zijn. Daarna suggereert Boubker dat gelovigen voor de rituele wassing wijn moeten gebruiken, en whiskey moeten drinken bij het bidden.

Volgens Marokkaanse nieuwssites werd de video veel gedeeld, waarna kijkers opriepen Boubker te arresteren. In een verklaring van de Marokkaanse politie op Facebook staat inderdaad te lezen dat er klachten zijn binnen gekomen over de acteur. Boubker heeft zijn excuses al aangeboden voor de uitspraken. De acteur is bekend van films en televisieseries, waaronder Road to Kabul en Son of God.