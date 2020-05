In het souterrain van mijn appartementencomplex bevinden zich de bergingen. Een rij rode deuren met de huisnummers erop.

Een buurvrouw ontdekt dat de deur naast die van mij beklad is met graffiti. Ik schrik van de tekst: „Vieze vuile aso’s, houd op met dat gebonk!!! Last van!!”

De berging is van mijn bovenburen – de zachtaardigste mensen die er bestaan. De wijkagent komt erbij. Er wordt aangifte gedaan. Geen van de bewoners heeft een idee waar het vandaan komt.

Mijn bezoek, twee puberjongens, is nieuwsgierig naar mijn verhaal. We gaan even kijken. „O”, zegt de een, „dat is vast een vergisbelediging.”

