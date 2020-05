Academie voor ‘gladiatoren van het populisme’ toch in Italiaans klooster

De rechts-conservatieve politieke academie die Steve Bannon wilde opzetten in Italië, is door de overheid onterecht tegengehouden. Dat heeft een Italiaanse rechter dinsdag geoordeeld, meldt persbureau Reuters. Het Dignitatis Humanae Instituut (het Instituut voor Menselijke Waardigheid, DHI) is van plan om eerst met online lessen te beginnen, maar wil ook doorgaan met het oude klooster waarin de academie gevestigd moet worden.

De rechtszaak was aangespannen door het DHI nadat de Italiaanse overheid een huurovereenkomst voor negentien jaar had ingetrokken. Dat gebeurde na protest van omwonenden en vragen uit de Italiaanse politiek. De regering trok haar steun vervolgens in, omdat gebleken zou zijn dat bij de aanvraag voor de concessie geknoeid was met documenten. Tot de rechter dinsdag oordeelde dat het ministerie dat niet had mogen doen, leek het plan voor de academie van de baan te zijn.

Het DHI wil in het kartuizerklooster Tristulti bij Collepardo (gebouwd in 1204) „gladiatoren van het populisme” opleiden. Het project wordt betaald door Steve Bannon, die er voor een periode van 19 jaar 100.000 euro per jaar voor uitgetrokken zou hebben. Bannon is een omstreden opiniemaker, oud-hoofdredacteur van Breitbart en voormalig adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wilde op de academie filosofie, theologie, geschiedenis en economie onderwijzen vanuit een joods-christelijk perspectief.

„We hebben sinds het begin van de pandemie achter het klooster, de gemeenschap en Italië gestaan terwijl we ook makkelijk hadden kunnen weglopen”, liet Bannon volgens Reuters woensdag weten in een verklaring naar aanleiding van de uitspraak. Het DHI stelde dat het besluit om het huurcontract voor het klooster in te trekken politiek gemotiveerd was. Naast omwonenden had ook een aantal linkse politieke partijen bezwaar aangetekend tegen het plan.