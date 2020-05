Aandeelhouders NXP stemmen tegen beloning bedrijfstop

De aandeelhouders van de Nederlandse chipmaker NXP hebben niet ingestemd met de beloningen voor de topbestuurders over 2019. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering stemde een meerderheid tegen, bevestigt een woordvoerder van NXP. De stem van de aandeelhouders was alleen adviserend, wel of geen verlaging van de beloningen is nu een zaak van het bestuur van NXP.

Vertrekkend bestuursvoorzitter Rick Clemmer verdiende in 2019 ruim 20 miljoen dollar (omgerekend ruim 18 miljoen euro), waaronder een aandelenpakket ter waarde van 17 miljoen dollar. De nieuwe topman Kurt Sievers, met wiens benoeming de aandeelhouders woensdag wel akkoord gingen, streek als tweede man van NXP in 2019 ruim 9 miljoen dollar op (waarvan zo’n 7,5 miljoen in stock awards).

Sievers is per direct aangesteld als topman van NXP, dat zijn hoofdkantoor heeft in Eindhoven. De 51-jarige Duitser was tweede man achter Clemmer, die sinds 2009 de leiding had bij ’s wereld grootste producent van chips voor de auto-industrie. De Amerikaan Clemmer blijft voorlopig aan als adviseur bij NXP.