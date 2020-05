Zes jaar cel voor Mexicanen in drugslab Wateringen

Drie Mexicanen die in een methamfetaminelab in het Zuid-Hollandse Wateringen werkten, zijn dinsdag veroordeeld tot celstraffen tot zes jaar. De 59-jarige Jose A. A., de 54-jarige Saul A. en de 40-jarige Jesus P. V. werden februari vorig jaar aangehouden in het lab.

De rechtbank in Den Haag achtte het bewezen dat de drie Mexicanen speciaal vanwege hun kennis van crystal meth begin vorig jaar naar Nederland zijn gehaald. Tijdens de inval die de politie op 26 februari vorig jaar deed, werd bijna 850 kilo van de harddrug aangetroffen. Die heeft een geschatte straatwaarde van zo’n 80 miljoen euro. De politie kreeg de drie Mexicanen in beeld na informatie van een informant. Er werd in eerste instantie een camera opgehangen bij het bedrijfspand in Wateringen. Die registreerde een komen en gaan van bestelbussen en nam op hoe de mannen meerder keren per dag met dozen en tassen het pand in- en uitliepen.

Mexicaanse kartels ontginnen Nederland om ‘crystal meth’ te koken. Daarmee dringen ook de mores van de Mexicaanse drugsmaffia binnen.

De verklaringen die de Mexicanen aflegden over hoe en waarom ze in Nederland belandden, lopen uiteen. Tijdens hun werkzaamheden is het drietal naar eigen zeggen uitgebuit en bedreigd en zijn hun telefoons en identiteitspapieren in beslag genomen. Gezien de verdachten zonder toezicht in het laboratorium werkten, daar de sleutel van hadden en onderling communiceerden met pgp-telefoons, toonde de rechtbank zich niet gevoelig voor het argument dat zij slachtoffer waren geweest van mensenhandel.