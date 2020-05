YouTube haalt klimaatfilm Michael Moore offline vanwege copyrightklacht

YouTube heeft de nieuwste productie van Michael Moore, Planet of the Humans, offline gehaald vanwege een copyrightklacht. De film kreeg eerder veel kritiek van klimaatwetenschappers en activisten die zeiden dat de productie feiten rond groene energie misleidend presenteert.

Fotograaf Toby Smith diende een klacht in bij YouTube afgelopen weekend omdat door hem gemaakte beelden gebruikt zijn in Planet of the Humans. De makers zouden daar geen toestemming voor hebben gekregen. Smith zegt tegen dinsdag tegen The Guardian dat hij niet wil dat zijn werk geassocieerd wordt met de documentaire. „Ik ben direct naar YouTube gegaan en niet de filmmakers omdat ik geen behoefte had aan onderhandelingen. Ik sta niet achter de documentaire, niet achter de boodschap en niet achter het misleidende gebruik van feiten.”

Lees ook: Klimaatactivisten eisen verbod op nieuwe film Michael Moore

‘Censuur’

Wie nu de film probeert te zien op YouTube, ziet dat de film niet meer te zien is „vanwege een copyrightklacht van een derde partij”. Moore produceerde de film en liet de regie over aan Jeff Gibbs. De regisseur zegt in overleg te zijn met YouTube om de documentaire - die al zeker 8 miljoen keer is bekeken - weer online te krijgen. In een verklaring noemt Gibbs het een „schaamteloze daad van censuur” door critici.

Eerder besloot onlineplatform Films For Action de film na kritiek ook van de site te halen. De organisatie bood excuses aan voor het ongezien plaatsen van de documentaire, en erkende te veel vertrouwd te hebben op de kwaliteit van het werk van Moore en Gibbs. Vervolgens werd Planet of the Humans weer teruggeplaatst, omdat Films For Action vreesde beticht te worden van censuur, wat de film alleen maar „meer kracht en mysterie geeft dan het verdient”. Overigens gebruikt dat platform YouTube om te streamen, waardoor Planet of the Humans ook daar niet meer te zien is.

Planet of the Humans kijkt naar de ontwikkeling van groene energie over de afgelopen decennia. Daarbij suggereert het dat bekende klimaathervormers en activisten in werkelijkheid geen langetermijnoplossingen bieden. Volgens critici speelt de film klimaatsceptici in de kaart.