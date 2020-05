Wie is de Bert en wie de Ernie?

‘Legendarische duo’s’ – het klinkt als een goedkoop compilatieprogramma waarmee je door een commerciële zender net te ver de nacht in wordt gelokt omdat je verlangt naar een stukje Johnny en Rijk. Maar als je het serieus neemt, is er best een interessant programma over het duowezen te maken (bij voorkeur door bij elk duo de oervraag te stellen: wie is de Bert en wie is de Ernie?).

Maar dan moet je het serieus dúrven nemen: het eerste deel van Sander en het mysterie van de legendarische duo’s (BNNVARA) bleef maandag halverwege steken. Radio-dj Sander Lantinga ging op bezoek bij Irene Moors en Carlo Boszhard, twee intelligente mensen die best bereid leken te praten over 25 jaar samenwerking („Ik was een beschadigd talent”, zei Boszhard over zichzelf bij Telekids), maar slechts babbelige vragen kregen voorgelegd.

Arjan Ederveen vertelde over het einde van zijn samenwerking met Tosca Niterink: „Ik wou nog beter en beroemder.” Dat kon of wilde zijn partner niet bijbenen. Niterinks visie op de scheiding bleef duister, want zij had geen zin om over ‘het verleden’ te praten. Was er ruzie geweest, vroeg Lantinga. Tja.

Ook bezocht Lantinga een relatietherapeut omdat zijn vaste radiopartner Coen Swijnenberg al maanden thuis zit met een burnout. Lantinga legde hun werkverdeling uit. „Dit klinkt alsof hij de materiaalman is”, reageerde de therapeut. Daarna legde Lantinga uit dat Swijnenberg inmiddels vaker op de voorgrond treedt, maar dat hij dat „niet te veel” moet doen. Je zou van minder een burnout krijgen. Misschien hadden ze de relatietherapeut alle interviews moeten laten doen.

Paleis van vergane glorie

Gelukkig kwam baron Ronald Busch Reisinger van Inneryne de avond redden. Deze tweehonderd kilo zware zeventiger is de held van de documentaire King of the Cruise (BNNVARA) van Sophie Dros. Daarin zien we hem tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan met nimmer versagende charme uitleggen dat hij ondanks zijn vette Amerikaanse accent een Schotse baron is met een kasteel uit de dertiende eeuw. Oudere Russinnen met een zeemanspet op zijn diep onder de indruk: „How big size is the master bedroom in your castle?”

Het schip is een drijvend paleis van vergane glorie waar het personeel is geïnstrueerd om steeds „thank you for enjoying” te zeggen tegen de klanten. De baron laat zich de aandacht aanleunen en stapt rond in vol Schots ornaat, compleet met kilt. Soms trekt hij ook een soort koningsmantel aan. Onophoudelijk vertelt hij anekdotes over grond in Afrika, zijn moeder die hem als baby verliet, het bombardement op het kasteel in de oorlog. Hij lijkt weggelopen uit een nummer van Randy Newman.

Maar op een dag staat de dokter in zijn luxehut: de baron kan zijn rechterarm niet meer bewegen. Je krijgt medelijden met deze sterkeverhalenkoning die weet dat hij moet afvallen, maar in een moeite door drie toetjes bestelt. Hij weet best dat mensen hem alleen interessant vinden om zijn geld, omdat hij een baron is. Anders was hij gewoon oud en dik. Zelfs nu ziet hij steeds meer glazige blikken. Hij verwacht niets na de dood: „Het is alsof je naar je favoriete programma kijkt en je de tv uitzet. Dan is het programma verdwenen.”

Op een eerdere cruise sprak hij een echtpaar uit Wisconsin. Een paar dagen later kwam de vrouw naar hem toen en vertelde ze dat ze hem had gegoogeld en dat hij een leugenaar was. Daarna begon ze dat aan iedereen te vertellen. „I’ve been called a liar all my life”, zegt de baron. „Maar als ik er niet meer ben, zullen ze zeggen: he was an entertainment.” De moraal van The King of the Cruise is eenvoudig: nóóit de naam van de baron googelen.