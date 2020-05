Weduwnaar vraagt Twitter om complottheorie Trump te verwijderen

Een weduwnaar heeft Twitter opgeroepen om tweets te verwijderen waarin president Donald Trump een complottheorie over de dood van zijn vrouw propageert. „Mijn vrouw verdient beter”, is te lezen in emotionele brief aan Twitter-oprichter Jack Dorsey die dinsdag online verschenen is. „Verwijder alstublieft deze tweets.”

Trump suggereerde in een reeks tweets vorige week zonder bewijs dat MSNBC-presentator Joe Scarborough de betreffende vrouw, Lori Kaye Klausutis, zou hebben vermoord vanwege een vermeende affaire. De Amerikaanse president deed dat ook al in 2017, en dinsdag deed Trump er nog een schepje bovenop door de Amerikaanse justitie op te roepen tot onderzoek naar ‘Psycho Joe’.

Voor zijn politiek succes was Trump bevriend met Scarborough en regelmatig te gast bij zijn show, Morning Joe. De MSNBC-presentator heeft de afgelopen jaren felle kritiek geuit op het beleid van de president. De vrouw van Scarborough, Mika Brzezinski, noemde Trump na zijn laatste aantijgingen een „wreed, ziek, walgelijk persoon” en riep Twitter ook al op om de berichten te verwijderen.

realDonaldTrump Donald J. Trump The opening of a Cold Case against Psycho Joe Scarborough was not a Donald Trump original thought, this has been going on for years, long before I joined the chorus. In 2016 when Joe & his wacky future ex-wife, Mika, would endlessly interview me, I would always be thinking…. 26 mei 2020 @ 13:19 Volgen

De vermeende moord zou gebeurd zijn toen Scarboroughs nog in de politiek zat en de 28-jarige Klausutis deel uitmaakte van zijn staf. De vrouw werd in 2001 dood aangetroffen in het kantoor van Scarborough in Florida. Uit autopsie werd duidelijk dat ze hartproblemen had, gevallen was en met haar hoofd een tafel had geraakt. Scarborough was op het moment van haar dood zelf in Washington.

„Als haar echtgenoot voelt het als mijn verantwoordelijkheid om de herinnering aan haar persoon te beschermen. Sinds haar overlijden is er een constante spervuur geweest van onwaarheden, halve waarheden, insinuaties en complottheorieën”, schrijft de inmiddels 52-jarige Timothy Klausutis in een vorige week verzonden brief. „De tweet van de president die zonder bewijs suggereert dat Lori is vermoord (en in strijd met de officiële autopsie) is in strijd met de regels van Twitter.”

Desinformatie

De kwestie zet het debat verder op scherp of Twitter berichten van een wereldleider met bewuste desinformatie moet verwijderen. Het platform heeft bepaalde richtlijnen opgesteld om de verspreiding van schadelijk nepnieuws te beperken. Zo wordt onder meer desinformatie over het coronavirus verwijderd. Als het gaat om politici, verwijdert het platform tweets niet zomaar. „Een normale Twitter-gebruiker zoals ik zou hiervoor verbannen worden”, stelt Klausutis over de tweets van de president..

In een reactie zegt Twitter dat „de pijn die deze tweets en de aandacht ervoor veroorzaakt, ons heel erg spijt”. Daarbij zegt het techbedrijf niet direct of er iets aan zal worden gedaan. Wel zal Twitter de huidige richtlijnen „uitbreiden om dit soort zaken beter te kunnen aanpakken in de toekomst”.