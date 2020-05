Toezichthouder doet aangifte tegen thuiszorgorganisatie voor fraude

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aangifte gedaan tegen thuiszorgaanbieder Naborgh in Rotterdam voor gesjoemel met declaraties. Op basis van onderzoek zegt de zorgtoezichthouder dinsdag „sterke vermoedens” te hebben dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Een NZa-woordvoerder spreekt van een „uitzonderlijke situatie”.

Declaraties van Naborgh bleken af te wijken van die van vergelijkbare zorgaanbieders. De NZa besloot daarom in mei 2019 onderzoek te doen en te spreken met cliënten met werknemers. Nu stelt de autoriteit vast dat het gegronde redenen heeft om te vermoeden dat er sprake is van fraude. Om wat voor bedragen het zou gaan, zegt de NZa niet. Naborgh moest van toezichthouders in de herfst van 2019 al stoppen met het bieden van zorg vanwege de „vermoedelijke misstanden”.

De NZa waarschuwde eerder al dat geldstromen van zorgaanbieders lastig te achterhalen zijn, sinds in 2006 gereguleerde marktwerking werd toegelaten in de zorg. Dat maakt de sector gevoelig voor fraude. De NZa doet samen met de Inspectie SZW (van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en het Openbaar Ministerie onderzoek naar „zorgwekkende meldingen” van misstanden binnen de zorg.

Journalisten van Pointer, Reporter Radio en Follow The Money concludeerden vorig jaar dat bijna honderd Nederlandse zorgbedrijven ongebruikelijk hoge winsten maken die mogelijk onrechtmatig tot stand komen. Naborgh kwam toen ook naar voren als mogelijke fraudeur. De zorgaanbieder probeerde destijds tevergeefs met een kort geding de publicatie van het onderzoek tegen te houden.

