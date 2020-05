Onlangs was ik bij een grote bouwmarkt. Daar stond een lange rij. Ik vroeg aan de vrouw voor mij: „Duurt dit lang?” „Nee”, zei ze. Inderdaad kwamen we al gauw bij de toegang verlenende man. We waren intussen aan de praat geraakt. „Juist, dus jullie horen bij elkaar”, sprak die man. „Kan je bewijzen dat je niet bij hem hoort?”, vroeg hij de vrouw. Wat we ook beweerden, hij wilde het niet geloven. Als we binnen pratend gezien werden, dan zouden we er meteen uitgegooid worden. Wij vonden het idioot, maar veel meer dan dat durfden we niet tegen elkaar te zeggen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 26 mei 2020