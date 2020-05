Achttien jaar geëist tegen voormalige Amerikaanse marinier wegens spionage

Russische aanklagers hebben achttien jaar cel geëist tegen de van spionage verdachte Amerikaan Paul Whelan. Dat heeft zijn advocaat, Vladimir Zjerebenkov, maandag gezegd, meldde het Russische persbureau Interfax. De voormalige Amerikaanse marinier werd eind december 2018 aangehouden en zit sindsdien in voorarrest. De rechter doet op 15 juni uitspraak. Whelan (50) werd volgens de Russen bij een ‘spionageoperatie’ opgepakt in een Moskouse hotelkamer. Vlak daarvoor zou hij een usb-stick hebben ontvangen met Russische staatsgeheimen. Zelf ontkent Whelan dit. Hij zou in Rusland zijn geweest voor een bruiloft. Critici menen dat zijn arrestatie een reactie is op de eerdere Amerikaanse veroordeling van een Russische spion. (NRC)

