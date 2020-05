Reizigers hopen dat ze niet te vaak de trein in moeten

‘Als ik een auto had, dan was ik nu met de auto geweest,” vertelt Marte Wachter (31) in de intercity van 07.45 uur van Amsterdam richting Heerlen. „Als het straks te druk wordt, moet ik misschien een auto huren.” Ze zit alleen in een plek voor vier personen. Voor de tweede keer sinds maart neemt ze de trein: ze moet enkele artikelen op kantoor in Utrecht halen om in Amsterdam verder te kunnen thuiswerken.

In ieder rijtuig zijn gemiddeld één of twee reizigers, de meesten zonder mondmasker. Ze zitten aan het raam, zoals aangeduid door groene stickers. „Ik had verwacht dat ze ook zouden aanduiden waar je niet mag zitten.” Ze toont de stoel tegenover de hare, die ook een groene sticker heeft: „Dit voelt best dicht bij elkaar.” Zou een mondkapje helpen? „Ik weet niet of het medisch gezien werkt, maar door er een te dragen, ben je alerter en voorzichtiger.” Maar ze draagt er nu geen. „Ik heb hem wel mee, ik was net aan het ontbijten.” Ze wijst naar de verpakking van haar broodje en zet haar mondkapje op.

Cybersecurityconsultant Casper Stap (26) woont ook in Amsterdam en reist naar zijn werk in Utrecht. „Ik moet naar een klant op locatie, dat kan helaas niet op afstand. Ik hoop dat het niet te vaak moet als de treinen drukker worden. Maar als het echt moet voor het werk, blijf ik de trein nemen.” Vooralsnog zit hij alleen in een stiltecoupé in de eerste klas. „In de trein voel ik me veilig, mensen houden goed afstand. In het station letten mensen minder op.”

Lastig afstand te houden

Bij de ingang van Amsterdam Centraal is een grote blauwe sticker met een rood hartje op de grond geplakt: „Zorg voor elkaar, houd 1,5 meter afstand”. Een boodschap van ProRail. Overal elders op de grond van het station zijn kleinere gele stickers: „Houd afstand, 5 tegels”. Op de grond van Utrecht Centraal zijn het stickers met pijlen: „houd rechts”.

Het Utrechtse station is drukker dan Amsterdam Centraal. In de intercity van 08.18 uur richting Enkhuizen is het moeilijker afstand houden in de tweedeklascoupés.

„Nou ja, als je het vergelijkt met voor corona, is het helemaal niet zo druk. En in de sprinters is het veel drukker”, vertelt Ina Verdonk (64). Ze reist vaak van Amersfoort naar Amsterdam om op haar kleinkinderen te passen. Voelt ze zich veilig? „Jazeker. Mijn dochter zit in een risicogroep, ze gaat zelfs niet naar buiten om boodschappen te doen. Ik hou me aan de maatregelen voor haar. Maar ik ben gezond: als ik ziek word, overleef ik het wel. Ik maak me hier niet te druk om.”

Ook als het drukker wordt? „Mensen moeten nog steeds thuiswerken, waarom zou het volgende week drukker worden?”

Draagt ze dan een mondkapje? „Ja, moet wel. Maar echt pas als ik op de trein stap, en geen seconde langer. Ik geloof er niet in; als je het slecht draagt, is het zelfs erger.”

Priya Jesha (29): „Het virus kan overal zitten: op de stoelen, bijvoorbeeld. Je moet je eigen maatregelen nemen: handen wassen, afstand houden.” De styliste woont in Utrecht en werkt in Amsterdam. Sinds de winkel waar ze werkt weer open is, is ze weer aan de slag. „Vier weken geleden hielden mensen zich meer aan de regels in het ov, nu wordt het steeds drukker en lastiger”, merkt ze op. „Het is bijzonder dat je deze week geen mondkapje moet dragen, en vanaf volgende week wel. Alsof het dan anders is.”

