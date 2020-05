Politie neemt vrachtwagen met drugslab in beslag bij Arnhem

De politie heeft op de A12 bij Arnhem maandag een vrachtwagen aangehouden die bijna alle attributen vervoerde die gebruikt kunnen worden voor een drugslab. De chauffeur, een veertigjarige man uit Beuningen, is gearresteerd. Dat meldt de politie dinsdag.

De betreffende vrachtwagen werd door politieagenten gesignaleerd toen die omstreeks 15.30 uur op de A12 richting Ede reed. Het voertuig stond in de politiesystemen omdat het al eens eerder was opgevallen in een verdachte situatie. Nadat de agenten de chauffeur sommeerden te stoppen, troffen ze in het ruim jerrycans aan, een hoeveelheid methamfetamine (crystal meth), drugsafval en apparatuur waarmee methamfetamine gemaakt kan worden. Het lab was al in productie maar werd kennelijk verplaatst, schrijft de politie.

Agenten vonden bij de chauffeur een gsm-jammer aan. Met dit apparaat kan voorkomen worden dat een mobiele telefoon signalen oppikt van een zendmast. Het apparaat is verboden in Nederland, omdat op die manier verhinderd kan worden dat iemand met een mobiele telefoon een hulpdienst belt. De politie onderzoekt de herkomst van het laboratorium en wie de eigenaren zijn.