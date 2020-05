Personeel blokkeert toegangswegen Tata Steel IJmuiden

Medewerkers van staalconcern Tata Steel Nederland hebben dinsdagochtend de toegangswegen naar het bedrijf in IJmuiden geblokkeerd. De centrale ondernemingsraad meldt dat het om een „wilde actie” gaat, die niet in overleg met het overkoepelende FNV Staal is georganiseerd. Er zou zo’n honderd man personeel meedoen.

Het personeel van Tata Steel ligt al langer overhoop met de Europese leiding van het moederconcern, dat 1.250 Nederlandse banen zou willen schrappen. De reorganisatie in IJmuiden is volgens actievoerders bedoeld om Britse verliezen te dichten. In verband met de coronacrisis is de operatie uitgesteld tot in elk geval na de zomer. Van den Bergs voorganger Theo Henrar verzette zich tegen het plan en moest vorige week „in onderling overleg” vertrekken.

Een woordvoerder van Tata Steel Nederland zegt dat alle drie de toegangspoorten van het complex in IJmuiden geblokkeerd zijn en het verkeer daardoor vastloopt. Directeur Hans van den Berg stond rond half negen ‘s ochtends ook nog in de file. Van den Berg gaat zodra mogelijk het gesprek met de actievoerders aan, zegt de woordvoerder. De ondernemingsraad was dinsdagochtend niet bereikbaar.

Redt de overheid straks ook Tata Steel in IJmuiden, net als KLM en IHC? Als het dondert in IJmuiden kun je dat tot in Den Haag horen.

Geen toekomstplan

Volgens een woordvoerder van FNV Staal heeft het actievoerend personeel de ledenbijeenkomst die de bond volgende week organiseert niet af willen wachten. Het ontbreekt Tata volgens het personeel aan een toekomstplan. Ze hebben het idee te worden „leeggezogen” en dat het werk dat ze doen er niet toe doet. De actie zal nog tot zeker 10.00 uur dinsdagochtend duren, zegt hij.