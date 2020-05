Minecraft voor klassieke ‘kerkerkruipers’

Opslaan in leeslijst

Een eenzame avonturier spookt door atmosferisch verlichte kerkers, mes in de hand, boog over de schouder. Het is stil… hij gaat de hoek om… en opeens storten vier skeletten zich op hem. Met een paar handige slagen brengt hij ze om en gaat er vandoor met hun schat: een prachtige nieuwe bijl.

De dungeon crawler, de ‘kerkerkruiper’, is één van de basisgenres in videogames. Het genre werd de afgelopen jaren wat minder populair en wist zijn niche niet meer te verlaten, maar liefhebbers die opgroeiden met games als Diablo (1997) kunnen hun kinderen met het blokkerige Minecraft Dungeons eindelijk laten ruiken aan deze klassieke gamevorm.

Dungeons is vormgegeven in dezelfde bekende stijl van het al heel lang populaire spel Minecraft (2009): alles bestaat uit blokjes, je vindt onderweg emblemen van voedsel uit die game, en ook de vijanden doen bekend aan. De camera plaatst zich dit keer echter boven, en niet ín de actie, zoals een ouderwetse dungeon crawler betaamd. Je loopt – met of zonder vrienden – door een aantal levels heen, sabelt zo veel mogelijk vijanden neer, vindt nieuwe wapens en verbetert wat je al hebt.

Een drietal extra krachten geven je de mogelijkheid om een wolf als strijdmakker op te roepen, of explosies te maken. De game blijft opzettelijk simpel en speelt daarom lekker weg, zonder je onderweg teveel kopzorgen te bezorgen.

Het sfeertje doet de rest: net als het grappige, fantasierijke Fable (2004) heeft Dungeons een blije Britse vertelstem en schattige fantasy-muziek. Minecraft Dungeons zal je niet lang bijblijven, maar het is fijn en schattig terwijl je speelt. Belangrijker: je zal weinig moeite hebben om het aan jongere games uit te leggen.

Game Minecraft Dungeons Door: Mojang Studios Voor pc, PlayStation, Xbox en Nintendo Switch. € 19,99. ●●●●●