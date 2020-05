Lokale CDA-ers: Nederland moet wél asielkinderen opnemen

Het CDA moet ervoor pleiten dat Nederland vijfhonderd alleenstaande minderjarige asielzoekers uit Griekenland opvangt. Dat willen veertig lokale CDA-afdelingen, die hun eigen partij deze dinsdag in dagblad Trouw oproepen om van standpunt te veranderen.

Op maandagavond verstuurden de lokale afdelingen een brief met die boodschap aan het landelijke partijbestuur en aan de Tweede Kamerfractie. Op dit moment wil het CDA geen asielkinderen uit Griekenland opnemen, evenals de VVD. Dat is ook het kabinetsstandpunt. De andere twee coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zijn wel voor het opnemen van alleenstaande minderjarigen.

De oproep vertoont gelijkenissen met een beweging binnen het CDA die vorig jaar ijverde voor een kinderpardon. Het CDA was daar tegen, maar draaide onder druk van een groep prominente partijleden en de kerken. Het leidde daadwerkelijk tot een kinderpardon en een kabinetscrisis, want het ging tegen het regeerakkoord in.

Het huidige initiatief komt meer van onderop: verschillende wethouders, die aanvankelijk los van elkaar probeerden steun te verwerven voor hun oproep, sloegen de handen ineen. Met hun oproep hopen ze het partijbestuur en de CDA-fractie in de Tweede Kamer te overtuigen. Hun belangrijkste argument is dat „het gaat om vijfhonderd weeskinderen”, zegt een van de initiatiefnemers, wethouder Klaas Valkering uit Bergen. „Barmhartigheid is een kernwaarde van onze partij. Het bestuur kan daar niet doof voor zijn.”

Verrechtsing binnen het CDA

Al langer klinkt er binnen een deel van het CDA gemor over de harde opstelling van de partij, onder andere ten aanzien van asielkinderen en Griekenland. De timing van de oproep is ook niet helemaal toevallig: recent vormde het CDA in Brabant een coalitie met Forum voor Democratie. Die beslissing stuit op veel weerstand binnen de partij.

In zijn motivatie wijst ook Valkering op de verrechtsing van het CDA. „Ik voel me als een kikker in een pan met kokend water. Als we nu niets van ons laten horen, blijft de verrechtsing van het CDA doorgaan. Hoe langer het stil is, hoe moeilijker het is daar nog iets aan te doen.”

Al in november vroeg Griekenland andere EU-lidstaten om alleenstaande minderjarige asielzoekers van de Griekse eilanden over te nemen. In maart maakte de Europese Commissie daar een formele oproep van: ze vroeg lidstaten in totaal 2.500 minderjarigen op te nemen. Een aantal lidstaten, waaronder Duitsland, Luxemburg en Portugal, gaf daaraan gehoor.

De oproep van de Europese Commissie kwam nadat Turkije begin maart tijdelijk de grenzen met Griekenland openzette en duizenden migranten de oversteek naar de reeds overvolle eilanden maakten. Ook maakte het coronavirus zijn opmars in verschillende Europese landen en vreesden artsen voor een uitbraak in de overbevolkte vluchtelingenkampen.

Opvang in Griekenland

De zorgen voor het lot van alleenstaande minderjarigen worden de laatste tijd regelmatig geuit. . Ruim vijftig Nederlandse gemeenten zeiden kinderen te kunnen opvangen, als het kabinet daartoe zou besluiten. Recent deden tientallen prominenten uit het maatschappelijk middenveld, de politiek en de wetenschap, artsen en geestelijk leiders in een paginagrote advertentie in NRC een zelfde oproep aan het kabinet.

Recent besloot staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) om Griekenland te helpen zelf minderjarigen op te vangen op het vasteland. Het kabinet maakt daar 4 miljoen euro voor vrij. Hoe die opvang eruit moet gaan zien, is nog onduidelijk.