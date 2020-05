‘King of Gamling’ gokte zelf nooit want ‘het geld is voor het huis’

The King of Gambling werd hij genoemd. Stanley Ho, die decennialang het monopolie bezat op goklicenties in gokparadijs Macau, is dinsdag op 98-jarige leeftijd overleden, zo bevestigde zijn familie aan het Britse persbureau Reuters.

Ho, geboren in Hongkong, verdiende vele decennia lang miljarden dollars aan de exploitatie van casino’s en gokhuizen in de speciale bestuurlijk regio Macau in China. Zijn eigen vermogen werd eind 2017 door het Amerikaanse persbureau Bloomberg geschat op zo’n 12 miljard dollar.

Ho verwierf zijn goklicentie al in 1961, toen Macau nog een Portugese kolonie was. Omdat in de rest van China casino’s illegaal waren, groeide de aantrekkingskracht van de regio snel.

In 2001, toen Macau weer onder Chinese vlag viel, werd Macau ook opengesteld voor buitenlandse gokbedrijven. Daardoor nam het aantal goktoeristen snel toe en groeide ook de omzet van Ho’s bedrijven. Zijn SJM Holdings bezat op het hoogtepunt twintig casino’s in het ‘Las Vegas van Azië’.

Ho leidde een flamboyant en excentriek leven. Hij verwekte zeventien kinderen bij vier verschillende vrouwen. Hij had ook veel invloed binnen de politiek en op onder meer de bewegingen van de woningmarkt in Macau. Hij bleef nauw betrokken bij de bedrijfsvoering en ging twee jaar terug pas officieel met pensioen.

Naast de gokbedrijven had Ho onder meer belangen in warenhuizen, hotelketens en de luchthaven van Macau. Een kwart van de beroepsbevolking van Macau zou inmiddels werkzaam zijn bij een van zijn bedrijven. Die zouden jarenlang zo’n 70 procent van de belastinginkomsten van Macau opbrengen.

Opmerkelijk detail: hoewel Ho nauw betrokken was bij de gokwereld, raadde hij vrienden en familie aan niet te gokken. Zelf deed Ho dat evenmin, zei hij in een van zijn weinige interviews, met het Amerikaanse persbureau AP, begin deze eeuw. „Verwacht geen geld te verdienen met gokken. Het geld is voor het huis”, zei Ho.