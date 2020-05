Jumbo schrapt 300 banen op hoofdkantoor in Veghel

Op het hoofdkantoor van supermarktketen Jumbo in Veghel verdwijnen driehonderd arbeidsplaatsen, bijna een kwart van alle mensen die er werken. Dat bevestigt het bedrijf na een interview van financieel topman Ton van Veen dinsdag in het Financieele Dagblad. De plannen dateren al van januari maar gaan ondanks de coronacrisis gewoon door. Tachtig mensen zal gedwongen ontslag worden aangezegd.

Het is de bedoeling dat werkzaamheden als administratie en crediteurenbeheer worden uitbesteed. 180 mensen die een dergelijke functie nu nog in dienst van Jumbo uitvoeren, zouden die volgens Van Veen weer kunnen oppakken bij een bedrijf waar Jumbo dat werk aan uitbesteedt. Veertig banen verdwijnen door natuurlijk verloop. De mensen die worden ontslagen, belooft de cfo een „royaal sociaal plan”. De reorganisatie uitstellen had voor alleen maar meer „onrust en onduidelijkheid” bij het personeel gezorgd, aldus Van Veen.

De reorganisatie is, erkent hij, paradoxaal. Het gaat Jumbo namelijk goed, de omzet groeide in 2019 met 11 procent tot bijna 8,5 miljard euro. Het bedrijf opende tientallen nieuwe vestigingen in Nederland en nam er bijna tachtig over van Emté. Volgens Van Veen is de toplaag van de keten juist na die overnames „stroperig” geworden. De financieel topman stelt in het FD: „Hierdoor is het hoofdkantoor behoorlijk uitgedijd. Er zijn veel managementlagen en portefeuilles met een directeur erboven.”