Hoge Raad: veroordeling voor moord Koen Everink blijft staan

De gevangenisstraf van twintig jaar die oud-tenniscoach Mark de J. kreeg opgelegd voor de moord op Koen Everink blijft gehandhaafd. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. De J. was tegen het hof in cassatie gegaan omdat zijn verzoeken tot nader onderzoek naar de moord volgens hem onterecht waren afgewezen. De procureur-generaal had de raad eerder al geadviseerd de veroordeling te handhaven.

Lees ook: ‘Ontvoerde’ De J. vond in eigen auto horloge Everink

Zakenman Everink werd in maart 2016 dood aangetroffen door zijn zesjarige dochtertje in zijn woning in Bilthoven. Hij was, zo bleek later, met 24 messteken om het leven gebracht. De gokverslaafde De J. had tienduizenden euro’s aan schuld openstaan bij Everink. Hij heeft tot nu toe altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de dood van Everink en werkte niet of nauwelijks mee aan het onderzoek. De politie vond onder meer DNA-sporen van De J. op het mes dat naast Everink lag.

De J., die in het verleden onder meer coach was van proftennisser Robin Haase, werd in 2017 eerst veroordeeld tot achttien jaar cel voor de moord op Everink. In hoger beroep legde het hof hem in maart vorig jaar uiteindelijk een celstraf van twintig jaar op.