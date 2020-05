‘Deel tbs’ers verliest uitzicht op resocialisatie, maatwerk nodig’

Een deel van de tbs’ers verliest het uitzicht op resocialisatie vanwege de druk op het tbs-stelsel en door krapte in de capaciteit en het personeel. Volgens de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is maatwerk nodig om dit probleem op te lossen. Dat staat in een advies van de RSJ aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). Bijna vierhonderd tbs’ers die inmiddels langer dan acht jaar in een instelling verblijven, hebben volgens de raad nauwelijks perspectief op door- of uitstroom.

Gebrek aan ruimte en personeel zorgen nu onder meer voor wachttijden tijdens de behandeling. De angst voor het niet uit kunnen sluiten van risico’s zorgt er volgens de RSJ voor dat verantwoordelijken „in de kramp” schieten en dat langer wordt gewacht met (de voorbereiding op) resocialisatie. Algemene regels, zoals een jaar geen behandeling na het plegen van een strafbaar feit, zouden moeten worden ingeruild voor regels per individu.

Volgens de RSJ is een tbs-behandeling enerzijds bedoeld om mensen die een gevaar vormen voor de maatschappij binnen te houden, maar tegelijkertijd wel gericht op resocialisatie. Op sommige tbs’ers is dat laatste niet van toepassing, omdat er een blijvende kans is op een herhaling van een misdrijf. Maar tbs’ers die wel de potentie hebben ooit terug te keren in de maatschappij zouden nu niet snel genoeg worden behandeld.

Vorig jaar werd 218 keer tbs opgelegd door Nederlandse rechters, een jaar eerder gebeurde dat nog 250 keer. In 145 van de 218 gevallen ging het om tbs met dwangverpleging, waarbij een veroordeelde in een gespecialiseerde kliniek behandeld wordt.