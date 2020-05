Burgemeester van Manaus noemt Bolsonaro ‘medeverantwoordelijk’

De burgemeester van Manaus heeft in een interview met de Amerikaanse zender CNN hard uitgehaald naar president Bolsonaro. Volgens Arthur Neto is Bolsonaro “medeverantwoordelijk” voor het aantal doden in Brazilië. In Manaus zijn bijna 1.200 doden gevallen door de gevolgen van het coronavirus.

Neto zei verder dat Bolsonaro “te dom is om een dictator te zijn” en zou moeten aftreden. De uitlatingen zijn een nieuw hoofdstuk in een oplopend conflict tussen de president en de burgemeester van een van de zwaarst getroffen steden in Brazilië. Toen Manaus massagraven liet graven om alle doden in de stad in de Amazone te kunnen begraven, noemde Bolsonaro de burgemeester “een stuk stront”. Dat bleek uit een video van een kabinetsvergadering die het Hooggerechtshof vorige week vrijgaf.

Er is in Brazilië veel kritiek op de houding van Bolsonaro tegenover het coronavirus. De president noemde het virus lange tijd een “griepje” en moedigde zijn bevolking actief aan weer aan het werk te gaan toen de besmettingen toenamen. Zondag nam de president nog deel aan een demonstratie van zijn betogers, zonder gezichtsmasker te dragen of afstandsmaatregelen in acht te nemen.

Voor het eerst noteerde Brazilië in de afgelopen 24 uur meer doden dan de Verenigde Staten. Er overleden 807 mensen in Brazilië aan de gevolgen van het coronavirus, terwijl in de VS 620 doden vielen. Het Zuid-Amerikaanse land is nu het op één na zwaarst getroffen land ter wereld.

Een van de zwaarst getroffen groepen in Brazilië is de inheemse bevolking, zo blijkt uit een onderzoek van organisatie Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB). Het sterftecijfer onder deze groep is met 12,6 procent twee keer zo hoog als dat van de rest van de Braziliaanse bevolking dat op 6,4 procent ligt. Volgens de organisatie zijn er onder de inheemse bevolking in Brazilië al bijna 1.000 besmettingen geregistreerd en zeker 125 doden gevallen door de gevolgen van het coronavirus.

Volgens de organisatie komt het hoge sterftecijfer door een combinatie van omstandigheden. Een groot deel van de inheemse bevolking in Brazilië woont vaak ver weg van klinieken, heeft een immuunsysteem dat niet gewend is aan westerse medicijnen, terwijl het deel van de inheemse bevolking dat in steden woont vaak in armoede leeft, in slechte hygiënische omstandigheden.