Trump wil met G7-top terugkeer naar het post-corona-tijdperk markeren

De Amerikaanse regering wil volgende maand in Washington een bijeenkomst van de G7-leiders organiseren. Trump wil de vergadering van westerse leiders graag gebruiken als signaal dat de wereld weer terugkeert naar ‘normaal’. De VS zijn tijdelijk voorzitter van de G7.

De top zou eigenlijk plaatsvinden op 10 juni maar werd in verband met de pandemie geschrapt. Nu koersen de VS dus op een samenzijn eind juni, aldus Trumps adviseur voor nationale veiligheid Robert O Brien zondag. President Trump zei vorige week al dat hij de andere regeringsleiders hoopt te ontvangen in Washington of op het presidentiële buitenverblijf Camp David.

Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië zeiden in eerste reactie een reis naar de VS te zullen overwegen als dat verantwoord is. Volgens O Brien zullen er voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Hij denkt dat in Washington de coronapiek bijna bereikt is. Vrijdag maakte de corona-advisieur van het Witte Huis evenwel bekend dat Washington het hoogste percentage mensen kent dat in de VS positief getest is.

Resorts

Oorspronkelijk wilde Trump zijn collega’s ontvangen in een van zijn eigen resorts in de buurt van Miami. Daar zag hij na kritiek vanaf. Het zou de eerste keer zijn geweest dat een president de internationale media-aandacht voor een G7-top inzet voor de naamsbekendheid van een eigen bedrijf.

Lees ook over de vorige top:Hoe Trump en Johnson met de democratie jongleren

Trump heeft een moeilijke verhouding tot de G7-vergaderingen. Na afloop van een top in Canada in 2018 zei hij dat hij de slotverklaring, die hij eerder had ondertekend, toch niet kon steunen. De G7 bestaat uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.