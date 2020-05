Uitgeput zijg ik neer op de bank, halverwege de avond. Ik heb zojuist de computer afgesloten na de zoveelste lange dag van thuiswerken-voor-de-baas. Ik druk de gedachte weg aan een onopgeruimde kast en de was die ik nog wilde opvouwen maar waaraan ik steeds maar niet ben toegekomen, en verheug me op een uurtje op de bank met de krant. Eindelijk even tijd voor ontspanning. In de cultuurbijlage lees ik het zoveelste artikel met leuke tips om de zeeën aan vrije tijd door te komen die ‘ons’ nu overspoelen.

