Soms kunnen oma’s me enorm ontroeren. Dat komt omdat ik nooit grootouders heb gekend. Mijn vaders ouders overleden toen hij nog heel jong was en oma van moederskant overleed toen ik amper twee was, dus daar heb ik nooit een herinnering aan gehad, behalve de verhalen over haar.

Toen mijn ouders opa en oma werden, zag ik het plezier in hun ogen als hun kleinkinderen langskwamen. Mijn moeder had dat natuurlijke talent om kinderen op haar schoot in slaap te wiegen, pijn weg te masseren en zo verschrikkelijk leuk met mijn neefjes en nichtjes te spelen dat ik alleen maar verliefder op haar werd. Ik hoopte dat ze op een dag oma van mijn dochter zou worden, maar het lot dacht daar anders over.

Oma’s staan centraal in het boek Pasta Grannies, ‘geheime familierecepten van oma’s uit heel Italië’ van Vicky Bennison. De Britse Bennison woont in Londen en het Italiaanse dorp Cingoli en heeft de site en het Youtube-kanaal Pasta Grannies waarin Italiaanse nonne, oma’s, hun recepten delen.

De titel Pasta Grannies klinkt een beetje jolig, maar de inhoud is dat allerminst. In dit boek delen de ontroerende vrouwen van boven de tachtig en negentig hun recepten en technieken om pasta te maken. Dat is handwerk waar geduld en vakmanschap voor nodig is. Het soort vakmanschap dat komt na jarenlange training. Er staan bekende en aanzienlijk minder bekende recepten in die zeer lokaal zijn en die, door het moderne leven, in vergetelheid dreigen te raken wanneer deze generatie vrouwen er straks niet meer is.

Toen ik de recepten doornam, raakte ik ontmoedigd, want ze zijn veel te uitgebreid voor deze rubriek. Uiteindelijk besloot ik het volgende: morgen maken we een basisrecept voor pasta van durumtarwedeeg en dat kan dan gebruikt worden voor de pesto en sauzen die de dagen erop volgen. Ik heb wat vrijheid genomen door de sauzen los te trekken van de pasta die de vrouwen maken. Uiteraard kunt u ervoor kiezen om pasta te kopen en daar dan de sauzen bij te maken.

Hopelijk vergeven de nonne het me, want de recepten vertellen niet alleen hun persoonlijke verhaal, maar zijn ook een belangrijk onderdeel van de culinaire geschiedenis die bewaard en doorgegeven moet worden.

Vicky Bennison Pasta Grannies Karakter Uitgevers 240 blz. € 27,99

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 mei 2020