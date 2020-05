SNS sluit alle pinautomaten in HEMA-filialen na plofkraak

Banken SNS en RegioBank sluiten per direct 205 van hun 250 geldautomaten. Het gaat bij SNS om alle pinautomaten in HEMA-winkels en om vijf Regiobank-pinautomaten in Spar-supermarkten. Dat heeft moederconcern Volksbank maandag besloten na een plofkraak in Lisse.

Het gaat om een tijdelijke maatregel die samen met HEMA uit veiligheidsoverwegingen genomen is, meldt de bank maandag. Hoe lang de bewuste pinautomaten gesloten blijven, is nog niet bekend. „We wilden snel reageren op de plofkraak van vanochtend. De komende dagen gaan we bekijken hoe nu verder. Daarover moet nog een besluit worden genomen”, zegt een woordvoerder van SNS desgevraagd. De bank begon eerder op maandag begonnen met het leeghalen van de pinautomaten.

In Lisse werd rond 03.00 uur maandagnacht de pui van een HEMA-filiaal geforceerd om bij een losstaande SNS-pinautomaat in de winkel te komen. Een getuige zag twee mannen op een scooter vluchten. Of zij iets buitgemaakt hebben, heeft de politie niet bekendgemaakt. Omwonenden moesten door de plofkraak tijdelijk hun huis uit.

Het aantal plofkraakaanvallen is afgelopen jaar sterk toegenomen. In 2019 ging het om 95 gevallen, ruim 50 procent meer dan het jaar ervoor. Veruit het vaakst waren geldautomaten van ABN Amro het doelwit, liefst 52 keer. Met name in Amsterdam waren er veel aanvallen (20). ABN Amro besloot afgelopen november om tientallen pinautomaten te sluiten.