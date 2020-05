Russische aanklager eist 18 jaar cel tegen Amerikaan vanwege spionage

Russische aanklagers hebben achttien jaar cel geëist tegen de van spionage verdachte Amerikaan Paul Whelan. Dat heeft zijn advocaat, Vladimir Zjerebenkov, maandag bekendgemaakt, meldt het Russische persbureau Interfax. De voormalige Amerikaanse marinier werd eind december 2018 aangehouden en zit sindsdien in voorarrest. De Russische rechter zal op 15 juni uitspraak doen over de zaak.

De 50-jarige Whelan werd volgens de Russische geheime dienst FSB tijdens een ‘spionageoperatie’ opgepakt in een Moskouse hotelkamer. Vlak daarvoor zou hij een usb-stick hebben ontvangen met daarop Russische staatsgeheimen. „De officier van justitie is van mening dat Paul Whelan schuldig is en dat hij een medewerker is van de Amerikaanse inlichtingendienst”, aldus Whelans advocaat.

Zelf ontkent Whelan de beschuldigingen. Hij zou in Rusland zijn geweest voor een bruiloft. Naar eigen zeggen heeft Whelan de usb-stick aangenomen in de veronderstelling dat er vakantiefoto’s op stonden. Volgens advocaat Zjerebenkov is de geheugenkaart het enige bewijs tegen Whelan, terwijl oude kennissen ontlastende verklaringen aflegden. Whelan zou volgens zijn advocaat „in shock zijn vanwege de hoge strafeis”. Naast een Amerikaans paspoort, bezit Whelan ook de Canadese, Ierse en Britse nationaliteiten.

Critici stellen dat Whelans arrestatie een reactie vormt op de Amerikaanse veroordeling van een Russische spion, Maria Boetina. In april vorig jaar kreeg zij achttien maanden gevangenisstraf opgelegd voor een poging toegang te krijgen tot de Amerikaanse regering. Boetina zat voor de veroordeling negen maanden in voorarrest. In oktober 2019 werd ze vervroegd vrijgelaten en keerde ze terug naar Rusland. Jeremy Hunt, Britse minister van Buitenlandse Zaken, suggereerde vlak na Whelans arrestatie dat de voormalig marinier als „pion of hefboom” werd ingezet in een „diplomatiek schaakspel”.