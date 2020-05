Rijksakademie Open Studio’s en Amsterdam Art Weekend voortaan in het voorjaar

De Rijksakademie gaat de Open Studio’s verplaatsen naar april 2021. De jaarlijkse openstelling van het ateliercomplex vond altijd plaats in november en is ieder jaar een belangrijke ontmoetingsplek voor de kunstwereld. Jonge kunstenaars die een tweejarige residency volgen aan de Rijksakademie presenteren er hun werk aan de buitenwereld en worden dan vaak opgepikt door musea en galeries.

Vanwege de coronacrisis wordt de huidige residency-periode verlengd tot mei 2021. De 46 residents konden vanwege de virusuitbraak een tijd lang geen gebruik maken van alle faciliteiten op de Rijksakademie. „Ze mochten nog wel werken in hun ateliers, maar misten het gevoel van community dat zo essentieel is voor hun werkperiode”, aldus Martijntje Hallmann, hoofd residency van de Rijksakademie. Daarom is besloten hun verblijf met vijf maanden te verlengen. De selectie voor nieuwe kunstenaars is uitgesteld tot najaar 2020, de eerstvolgende lichting kunstenaars start in september 2021.

Lees ook de recensie van de Open Studio’s in 2019

De wens om de Open Studio’s te verplaatsen, was er al langer, zegt Hallmann. „We proberen van een negatieve aanleiding – corona – iets positiefs te maken. Onze kunstenaars komen uit alle delen van de wereld. Sommigen vonden het best zwaar om in de donkere januarimaand naar Amsterdam te verhuizen.” De veranderingen zijn blijvend. „Door de Open Studio’s in het voorjaar te houden, kunnen kunstenaars bij hun presentaties en performances voortaan nog beter gebruik maken van het gehele gebouw, inclusief binnenplaats en tuin.”

Die beslissing heeft ook gevolgen voor het Amsterdam Art Weekend dat traditiegetrouw samenvalt met de Open Studio’s. Ook dat evenement zal dit jaar niet in november plaatsvinden, maar van 15 tot en met 18 april 2021. Hallmann: „Ook voor een route langs de Amsterdamse galeries is het voorjaar veel geschikter.”

Het is op 26 mei precies honderdvijftig jaar geleden dat de Rijksakademie van beeldende kunsten bij wet werd opgericht door Koning Willem III. Dat jubileum zou dit jaar gevierd worden met tal van activiteiten als lezingen en presentaties. Het programma is nu verlengd tot 26 mei 2021. In juli dit jaar verschijnt een stadsplattegrond met 450 werken in de publieke ruimte van kunstenaars die aan de Rijksakademie verbonden zijn geweest. In het najaar volgt een tentoonstelling over 150 jaar Rijksakademie in het Amsterdam Museum.