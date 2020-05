Regeringspartij wint omstreden verkiezingen Burundi

De militair Evariste Ndayishimiye heeft namens de regeringspartij van Burundi de omstreden verkiezingen gewonnen. Dat heeft de kiescommissie van het Oost-Afrikaanse land maandag gezegd, schrijft persbureau Reuters. Ndayishimiye heeft volgens de commissie 69 procent van de stemmen binnengehaald.

De kandidaat van de oppositie, Agathon Rwasa, was goed voor 24 procent van de stemmen. Volgens de oppositie is er met de stemmen gesjoemeld. De voorzitter van de kiescommissie zei dat de verkiezingen zelf rustig zijn verlopen. De opkomst was volgens hem „enorm”: naar schatting is 88 procent van de stemgerechtigden op komen dagen.

Lees ook: Moorden en martelingen markeren verkiezingen Burundi

Voorafgaand aan de verkiezingen op 20 mei laaide het geweld in het Oost-Afrikaanse land hevig op. In hoofdstad Bujumbura werd op een bar een aanslag met een granaat gepleegd, en de Internationale Federatie voor Mensenrechten (FIDH) telde de afgelopen drie weken twaalf moorden, en martelingen en ontvoeringen. Doelwit zouden aanhangers van de oppositie zijn geweest.

Lees ook: Referendum Burundi: wie niet voor mij is, is tegen mij

Ndayishimiye, nu nog hoofd van de regeringspartij, vervangt zittend president Pierre Nkurunziza, die in 2005 aantrad. Nkurunziza kwam in opspraak omdat hij onder meer het lidmaatschap van het Internationaal Strafhof (ICC) stopzette en omdat hij internationale onderzoeken naar schending van mensenrechten weigerde. Eind 2017 begon het ICC een onderzoek naar zijn regime, dat in verband wordt gebracht met moord en martelingen.