Politieagent Rotterdam opgepakt om drugsbezit en witwassen

Een 30-jarige hoofdagent uit Rotterdam is vorige week aangehouden door de politie. De man wordt verdacht van witwassen, drugsbezit, schending van het ambtsgeheim en ambtelijke corruptie. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandag bekendgemaakt.

De politie startte een onderzoek naar de man nadat een melding was binnengekomen dat een agent bij het bureau informatie zou hebben gelekt. De hoofdagent in kwestie is maandag voorgeleid en moet nog minstens veertien dagen in voorarrest blijven. Het OM heeft niet bekendgemaakt welke drugs de agent bij zich had, en om welke hoeveelheden het ging. Ook is onduidelijk wat de aard van de informatie is die is gelekt. Het OM wilde hier desgevraagd niets over kwijt.

Het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten van de eenheid in Rotterdam doet samen met het OM verder onderzoek.