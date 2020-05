Oplossen van overledenen als alternatief voor begraven stapje dichterbij

Het oplossen van overledenen in vloeistof is een stapje dichterbij als alternatief voor de huidige vormen van lijkbezorging. Dat blijkt uit een advies van de Gezondheidsraad maandag aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). Het proces, alkalische hydrolyse, voldoet aan de voorwaarden die het adviesorgaan stelt aan nieuwe manieren van verwerking van stoffelijk overschotten.

Nieuwe verwerkingsmethoden moeten veilig, waardig en duurzaam zijn. Zo mag het publiek het afbreekproces van het lichaam niet kunnen waarnemen, moeten nieuwe methoden minder ruimte en eindige grondstoffen kosten, en minder schadelijke uitstoot veroorzaken dan begraven of cremeren. Alkalische hydrolyse voldoet volgens het adviesorgaan „in beginsel” aan deze voorwaarden. Als Ollongren het daadwerkelijk wil toestaan, moeten er volgens de raad wel voorschriften komen voor zaken als training en onderhoud.

Naast alkalische hydrolyse heeft de Gezondheidsraad ook gekeken naar composteren. Over deze vorm van lijkbezorging is volgens het adviesorgaan echter nog onvoldoende bekend om er een oordeel over te vellen. Composteren houdt in dat het lichaam van een overledene zonder kist wordt begraven in een speciaal daarvoor gemaakt vat. Het wordt zo in korte tijd omgezet in compost. Naast begraven of cremeren is het momenteel alleen mogelijk het lichaam van een overledene te doneren aan de wetenschap.